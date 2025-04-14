Narin Güran cinayetinde ikinci dava: 6'sı tutuklu 15 sanık, 'suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:05

Güncelleme: 14.04.2025 - 09:50

Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuklu sanıklar, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SANIKLARIN CEZASI BELLİ OLMUŞTU

28 Aralık’ta görülen davanın 2’nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DİĞER SANIKLARA ‘SUÇLUYU KAYIRMA’DAN 2 AYRI İDDİANAME

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi.

Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

TUTUKLU SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Tutuklu 6 sanık, davanın ilk duruşması için güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Haklarında 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istenen 15 sanığın yargılanmasına 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.