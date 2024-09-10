Narin Güran cinayetinde yeni iddialar... Salim Güran, ağabeylerden birini tehdit mi etti? 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm...'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 13:29

Güncelleme: 10.09.2024 - 13:36

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın nasıl ve neden öldürüldüğüne dair soru işaretleri gündemdeki yerini koruyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililer ve bölgedeki isimlerden alınan bilgilere göre Narin’in aile içinde ‘görmemesi gereken’ bir sürece tanıklık ettiği için öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

"UYGUNSUZ BİR SÜRECE TANIKLIK ETMİŞ OLABİLİR"

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında, “Köyde aileye yakın kanaat önderlerinden birisiyle dolaylı biçimde irtibat kurduğumda Narin'in kaybolmasıyla ilgili ana hatlarıyla bilgi sahibi oldum” dedi.

Şardan, kaynağından elde ettiği bilgileri şöyle aktardı:

"Bu çerçevede; önce, Narin'in ağabeyinin, ardından da amcasının gözaltına alınması aslında bilinçli yapılan soruşturma hamleleriydi.

Okula gitmesi gerekirken, mezara konulan Narincik'in aile içinde olmaması gereken 'uygunsuz' bir sürece tanıklık ettiği, kanaat önderinden edindiğim bilgilerden. Bu bilgiyi, bu satırların yazarı olarak bir hafta kadar önce öğrendiysem, bunu savcılık ve kamu görevlilerinin bilmemesi mümkün değil.

Bu süreçte muhafazakâr aile yapısı içinde nasıl bir planlama veya pazarlık yapıldığı konusu da diğer bir soru işareti, doğal olarak.

Bir iddiaya göre; ailenin ileri gelenleri, Narin'in cesedi bulunmadan kısa süre önce cezaevinde tutuklu amca Salim Güran'ı ziyaret edip görüştü. Aynı iddiaya göre, görüşmede Hüda – Par'lı avukatlar da hazır bulundu.

Hâl böyle olunca, görüşmeden kısa süre sonra, Narin'in çuvala konulan cesedinin Jandarma'nın daha önce arama yaptığı ancak herhangi bir ipucu elde edilemediği belirtilen bölgede bulunması dikkat çekiciydi kuşkusuz."

"EVDE BİR SAHNE GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Benzer bir iddia da gazeteci Hande Fırat tarafından dile getirildi.

Fırat, Ankara’da çok sayıda üst düzey yetkiliyle yaptığı görüşmelerin sonucunda, “Narin’in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde durulduğunu” söyledi. Amca Salim Güran’ın Narin’in annesiyle bir ilişki yaşadığı iddiasının da araştırıldığını belirten Hande Fırat, tutuklu olan amcanın, Narin’in ağabeylerinden birine, “Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm” dediğinin de iddialar arasında olduğunu kaydetti.