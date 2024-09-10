Aileye başsağlığı dilememesi dikkat çekmişti: Bakan Yerlikaya'dan 'Narin Güran' paylaşımı sorusuna yanıt

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından Narin Güran cinayetiyle ilgili, “Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi” açıklamasında bulundu. Yerlikaya, Narin’in ölüm haberini duyurduğu paylaşımında aileye başsağlığı dilememesiyle ilgili yöneltilen soruya da yanıt verdi.

Aileye başsağlığı dilememesi dikkat çekmişti: Bakan Yerlikaya'dan 'Narin Güran' paylaşımı sorusuna yanıt
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İHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:16

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Saray'da toplandı.

3 buçuk saatlik toplantının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilerin sorularını cevapladı. Diyarbakır’da öldürüldükten 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruları yanıtlayan Yerlikaya, “Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu iş yürüyor. Soruşturmasını yürütüyoruz. Hep beraber ne olacağını göreceğiz. Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı” dedi.

“85 MİLYON BU OLAYDAN SON DERECE ÜZÜNTÜ DUYUYOR”

“Olayın neden olduğuna dair kuvvetli bir şüphe var mı?” sorusuna Bakan Yerlikaya, “Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi” cevabını verdi.

“BAŞIMIZ SAĞ OLSUN DEDİM”

Narin’in ölüm haberini duyurduğu paylaşımında aileye başsağlığı dilememesiyle ilgili yöneltilen soruya Bakan Yerlikaya, “Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allahtan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?” diye yanıtladı.

“SON SÖZÜ ARTIK HAKİMLER SÖYLEYECEK”

Soruşturmanın artık adliye kanadında olduğunda değinen Yerlikaya, “İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi. Görevini yaptı. Son sözü artık hakimler, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum. Biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin” dedi.


Etiketler: #Narin Güran #Ali Yerlikaya

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