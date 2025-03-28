Narin Güran'ın, ailesiyle son fotoğrafları ortaya çıktı: 2 ayrıntı dikkat çekti!

Diyarbakır’da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmeden kısa bir süre önce ailesiyle birlikte çıktığı bir gezide çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda 2 ayrıntı dikkat çekti.

Narin Güran'ın, ailesiyle son fotoğrafları ortaya çıktı: 2 ayrıntı dikkat çekti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:33

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü’nde 21 Ağustos günü kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra; evinden 1.5 kilometre uzaklıkta yer alan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ailesiyle gittiği bir gezide çekildiği fotoğraf ortaya çıktı.

AYAKKABI VE TİŞÖRT AYRINTISI

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran'ın üzerinde, son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler vardı.

ANNE, AMCA VE AĞABEYE MÜEBBET HAPİS

28 Aralık 2024'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a iştirak halinde kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Cesedi dere yatağına saklayan komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.


Etiketler: #Narin Güran

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