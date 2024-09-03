Narin soruşturmasında yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcasının tutuklanması hakkında açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güran'ın amcasının tutuklanmasına ilişkin, "Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi" açıklamasında bulundu.
Yılmaz Tunç, şöyle devam etti:
"Kimsenin şüphesi olmasın. En ince detaylarına ulaşıncaya kadar yargımız, savcılığımız gerekli incelemeleri yapacağız."
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