Narin ve Sinan Ateş'in adı Salihli'de yaşayacak

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:21

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:22

Manisa-Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nın ismi Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesinin tartışmaları sürerken Salihli Belediyesi, Ocak ayı olağan meclis toplantısında suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş ve canice katledilen Narin Güran’ın isimlerini parklara verme kararı aldı.

Meclis’ten alınan karara göre; Narin Güran'ın ismi, Gökçepınar Caddesi üzerinde yapılacak 965 metrekarelik parka, Sinan Ateş'ın ismi ise Kurtuluş Mahallesi 222 Sokak'ın üzerinde yapılacak 4 bin 14 metrekarelik park alanına verilecek. Meclis toplantısında ayrıca, terörle mücadelede şehit olan Hüseyin Akdemir, Tarık Taşan ve Sedat Yeğen'in isimlerinin de şehrin farklı mahallelerindeki parklara verilmesi kararlaştırıldı.