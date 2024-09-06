Narin'den hâlâ iz yok: Arama çalışmaları 17. gününde

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 17 gündür devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 13:51
Narin'den hâlâ iz yok: Arama çalışmaları 17. gününde
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Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı.

Narin’i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı.


Etiketler: #Narin Güran

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