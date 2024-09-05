Tüm Türkiye Narin'i konuşuyor... Uzmanı, çocuk kaçırma ve kayıp çocuk vakalarında yapılması gerekenleri anlattı

Yayınlanma: 05.09.2024 - 12:37

Güncelleme: 05.09.2024 - 12:37

Diyarbakır’da yaklaşık iki hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Narin’in hala bulunamaması, kaybolan çocuklarla ilgili endişeleri arttırdı. Sosyal Hizmetler ve adli sistemler üzerine önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş, çocuk kaçırma ve kaybolma vakalarına ilişkin yapılması gerekenleri anlattı.

"ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ"

Gönültaş, bu tür vakalarda her türlü ihtimalin göz önünde bulundurulması ve hızlı müdahalenin kritik olduğunu belirtti. “Kayıp çocuk vakalarında en büyük sorun, çocukların kaybolduklarında nasıl hareket edeceklerini bilememeleri. Çocuklar, hem fizyolojik hem de mental olarak kendilerini koruyamayacak durumda oluyorlar” dedi. Özellikle kırsal veya şehir içinde bilmedikleri ortamlara girmeleri sonucu risklerin arttığını vurgulayan Gönültaş, kayıp fark edilir edilmez hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti.

"BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANLIŞ İHBARLAR SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR"

Yanlış ihbarlar ve bilgi kirliliğinin arama sürecini zorlaştırdığını ifade eden Gönültaş, kayıp vakalarında zaman ve mekan yönetiminin büyük bir titizlikle yapılması gerektiğini söyledi. "Bu vakalar özel vakalardır, diğer suç soruşturmalarından farklıdır. Hem arama yapılmalı hem de soruşturma sürdürülmelidir" dedi.

"ÖNCEKİ VAKALARLA BENZERLİKLER ARAŞTIRILMALI"

Prof. Dr. Gönültaş, benzer kayıp vakalarının analiz edilmesinin süreci hızlandırabileceğini belirtti. “13 yaş altı her çocuk vahim kayıp olarak değerlendirilmeli. Risk analizi yapılarak, benzer vakalarda kullanılan yöntemlerin incelenmesi, hızlı müdahaleyi mümkün kılacaktır” dedi.

"FAİLİN BULUNMASI, ÇOCUĞUN BULUNMASI ANLAMINA GELİR"

Gönültaş, kayıp çocuk vakalarında failin bulunmasının da önemine değindi. “Kayıplık durumuna sebebiyet veren failin bulunması, aynı zamanda çocuğun da bulunmasını sağlar” dedi.

"UZMAN DEDEKTİFLERDEN YARDIM ALINMALI"

Uzman dedektiflerin bu tür vakalarda büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Gönültaş, "Kaybolma alanındaki her yer ve araç dikkatlice incelenmelidir. Özellikle kan izlerinin silinmiş olsa bile tespit edilmesini sağlayan luminol gibi teknolojiler kullanılmalıdır" dedi.

"KRİMINAL ÇALIŞMALAR VE DELİLLER ÖNEM TAŞIYOR"

Kırsal alanlarda yapılan aramalarda, helikopter, drone, arama ve kadavra köpekleri gibi araçların kullanılması gerektiğini vurgulayan Gönültaş, biyolojik delillerin toplanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

"TANIKLARIN SAYISI ARTARSA OLAYIN ÇÖZÜMÜ KOLAYLAŞIR"

Gönültaş, medyanın kayıp çocuk vakalarında tanık bulmada önemli bir rol oynadığını belirterek, “Medya programları sayesinde potansiyel tanıkların bulunması kolaylaşır” dedi.

"AİLELER UMUT SİMSARLARINA KARŞI KORUNMALI"

Son olarak Gönültaş, kayıp çocuk ailelerinin kötü niyetli kişiler tarafından kandırılmaması için sosyal hizmet uzmanlarının devreye girmesi gerektiğini ifade etti. "Ailelerin dış dünya ile olan irtibatını profesyonel bir şekilde yönetmek oldukça önemli" diye konuştu.