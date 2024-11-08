Narin'in köyündeki imam açığa alındı: Telefonundan cinsel içerikli görüntüler çıkmıştı...
Diyarbakır, Tavşantepe Mahallesi, Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada köyün imamı R.K. gözaltına alınmış, telefonundan müstehcen görüntüler çıktığı iddia edilmişti. Diyanet, İmam R.K.'yı açığa aldı.
Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan isimler arasında olan Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R.K. da vardı.
İmam R.K. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca idarî soruşturma açıldı.
İmam R.K’nin incelenmek üzere el koyulan telefonundan kendisinin de dahil olduğu çok sayıda cinsel içerikli video ve yazışmanın çıktığı öne sürüldü.
Narin’in katledildiği Tavşantepe köyü imamının sorgusunda yöneltilen “Telefonunuzda pek çok porno video var, videolardan birinde sizin de olduğunuz bir grup seks videosu var” sorusuna “Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk” yanıtını verdiği iddia edilmişti.
AÇIĞA ALINDI
tv100 canlı yayınında Devrim Tosunoğlu, Diyanet'in İmam R.K.'yı açığa aldığı bilgisini verdi. tv100 muhabiri Canan Altıntaş da Tosunoğlu'nu teyit etti.
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