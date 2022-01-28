Narkotik timleri durdurmuştu: Uyuşturucudan tutuklandı

Burdur’da narkotik timlerince durdurulan araçtan 117 gram kokain çıktı. Araçta bulunan A.F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
28 Ocak 2022 Cuma, 18:03
Narkotik timleri durdurmuştu: Uyuşturucudan tutuklandı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durdurduğu araçta arama yaptı.

Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalarda 117,38 gram kokain ve 1 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Araçta bulunan A.F.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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