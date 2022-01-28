Narkotik timleri durdurmuştu: Uyuşturucudan tutuklandı
Burdur’da narkotik timlerince durdurulan araçtan 117 gram kokain çıktı. Araçta bulunan A.F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durdurduğu araçta arama yaptı.
Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalarda 117,38 gram kokain ve 1 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Araçta bulunan A.F.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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