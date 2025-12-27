Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun dünya evine girdi

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, iç mimar Berfin Gümüşboğa ile Kaya Termal Otel’de yapılan nikah ile dünya evine girdi. Siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı törende çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanı Çağtay Güç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Manisa Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Aslan, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, CHP MYK Üyesi Ensar Aytekin, CHP MYK Üyesi Ulaş Kayasu, CHP MYK Üyesi Gökan Zeybek, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP MYK Üyesi Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve kuzeni Yaprak Uzun yaptı. Çifte evlilik cüzdanlarını Özgür Özel verdi.