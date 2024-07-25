Narlıdere Belediyesi’nden personele kreş desteği

Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:29

Güncelleme: 25.07.2024 - 11:29

Yurttaşlara sunduğu hizmetlerin kalitesi ve verimliliğini artırmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, diğer yandan da personelin sosyal haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yoğun bir çaba harcıyor.

İzmir'de Narlıdere Belediyesi bu kapsamda, çocukları olan belediye personelini sevindirecek önemli bir karar aldı. Yeni dönemle birlikte, okul öncesi çağında çocukları olan belediye personeli, Narlıdere Belediyesi Nar Çiçekleri Anaokulları’ndan ücretsiz faydalanacak. Belediye personelinin çocukları için ayrılan kontenjanlar, Nar Çiçekleri Anaokulları’nın genel kontenjan sayısını ise etkilemeyecek. Yaşar Kemal, Narlı, Çatalkaya ve Ilıca şubeleri ile okul öncesi çağındaki çocuklara nitelikli eğitim imkânı sunan Nar Çiçekleri Anaokulları’nda her yıl yaklaşık 300 öğrenci faydalanıyor.

UZUN: BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Nar Çiçekleri Anaokulları ile okul öncesi çağındaki çocukları doğru ve nitelikli eğitimle buluşturduklarını ifade ederek, “Nar Çiçekleri Anaokullarımızdan artık, kreş çağında çocukları olan belediye personelimiz ücretsiz faydalanacak. Komşularımıza hizmet eden, Narlıdere’mizi hak ettiği güzel günlere götürmek için çalışan, evine götürdüğü ekmeğini alın teri ile kazanan mesai arkadaşlarımıza güzel bir müjde verdiğimize inanıyoruz. Eğitim harcamalarının her geçen gün arttığı bu dönemde Belediye personelimize bir nebze olsun nefes olmak istedik. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman mesai arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.