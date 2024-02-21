Narlıdere Metrosu Haluk Levent ile açılacak
Tunç Soyer, 24 Şubat Cumartesi günü hizmete girecek olan Narlıdere Metrosu'nun açılış töreninde Haluk Levent'in sahne alacağını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 287 milyon avroluk yatırım ile uzun süredir yapımı devam eden ve 24 Şubat'ta hizmete girecek olan Narlıdere Metrosu'nun açılış töreninde Haluk Levent'in sahne alacağını açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Soyer, “Ve o gün geldi! Narlıdere Metromuzu sevgili Haluk Levent'in güzel şarkıları ile açıyoruz. Şehrimizin bu tarihi gününde tüm İzmirlilerle buluşmak dileğiyle. 24 Şubat Cumartesi 17.00 Balçova Metro İstasyonu (Ata Caddesi Kavşağı)” dedi.
Ve o gün geldi!— Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 21, 2024
Narlıdere Metromuzu sevgili @haluklevent'in güzel şarkıları ile açıyoruz.
Şehrimizin bu tarihi gününde tüm İzmirlilerle buluşmak dileğiyle.
?? 24 Şubat Cumartesi
? 17.00
?? Balçova Metro İstasyonu (Ata Caddesi Kavşağı) pic.twitter.com/QAA3amEjjf
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