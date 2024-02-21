Narlıdere Metrosu Haluk Levent ile açılacak

Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:06

Güncelleme: 21.02.2024 - 10:06

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 287 milyon avroluk yatırım ile uzun süredir yapımı devam eden ve 24 Şubat'ta hizmete girecek olan Narlıdere Metrosu'nun açılış töreninde Haluk Levent'in sahne alacağını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Soyer, “Ve o gün geldi! Narlıdere Metromuzu sevgili Haluk Levent'in güzel şarkıları ile açıyoruz. Şehrimizin bu tarihi gününde tüm İzmirlilerle buluşmak dileğiyle. 24 Şubat Cumartesi 17.00 Balçova Metro İstasyonu (Ata Caddesi Kavşağı)” dedi.



