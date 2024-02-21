Narlıdere Metrosu Haluk Levent ile açılacak

Tunç Soyer, 24 Şubat Cumartesi günü hizmete girecek olan Narlıdere Metrosu'nun açılış töreninde Haluk Levent'in sahne alacağını duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:06
Narlıdere Metrosu Haluk Levent ile açılacak
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 287 milyon avroluk yatırım ile uzun süredir yapımı devam eden ve 24 Şubat'ta hizmete girecek olan Narlıdere Metrosu'nun açılış töreninde Haluk Levent'in sahne alacağını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Soyer, “Ve o gün geldi! Narlıdere Metromuzu sevgili Haluk Levent'in güzel şarkıları ile açıyoruz. Şehrimizin bu tarihi gününde tüm İzmirlilerle buluşmak dileğiyle. 24 Şubat Cumartesi 17.00 Balçova Metro İstasyonu (Ata Caddesi Kavşağı)” dedi.

Göz Atın
‘Bazı insanlara güvenmiyoruz’ diyerek 3 el ateş etti: Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı

‘Bazı insanlara güvenmiyoruz’ diyerek 3 el ateş etti: Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı
Meteoroloji açıkladı: 3 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 3 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?



İzmir haberleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer haberleri Haluk Levent haberleri Narlıdere Metrosu haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!

Son Dakika… AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
Erol Bulut’un takımı Cardiff’in 3 puan hasreti sürüyor!

Erol Bulut’un takımı Cardiff’in 3 puan hasreti sürüyor!
Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!

Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!
TCDD’de mülakat: İslami soruyu bilmeyen yükselemedi

TCDD’de mülakat: İslami soruyu bilmeyen yükselemedi
Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'

Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'
Sinem Kobal’dan flaş karar Selena geri mi dönüyor…

Sinem Kobal’dan flaş karar Selena geri mi dönüyor…
'İBB Haber' ve 'Büyükşehir Çalışıyor' hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı: 'Yöneticisi Murat Kurum'la anlaştı' iddiası

'İBB Haber' ve 'Büyükşehir Çalışıyor' hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı: 'Yöneticisi Murat Kurum'la anlaştı' iddiası
Engin Hepileri’nden eşi Beyza Şekerci’ye övgü dolu sözler!

Engin Hepileri’nden eşi Beyza Şekerci’ye övgü dolu sözler!