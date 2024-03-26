Narlıdere Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi açıldı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 20:59

Güncelleme: 26.03.2024 - 21:01

Geçtiğimiz yıl bugünlerde temeli atılan ve Narlıdere’nin en büyük sosyal donatı olarak çok yakında ilçe halkına hizmet vermeye başlayacak olan Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nin tanıtımı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi’nin ortaklığı ile hayata geçirilen projenin tanıtıldığı programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, bürokratlar, STK’ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

PİR SULTAN ABDAL GİBİ HİÇ YORULMADIK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaklaşık 1 sene önce Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nin temel atma töreninde söylediği sözleri hatırlatarak, “Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisinde sadece yaşamın yüzleri, ağaçlar, çiçekler boy vermeyecek. Aynı zamanda yaşamı bir arada tutan öz, saygı, sevgi ve cesaret Pir Sultan’ın deyişleri ile çoğalacak. Narlıdere’mize bu yaşam vadisini kazandırıyor olmaktan çok gururluyum. Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi asla yorulmadık, hak bildiğimiz yolda aşkla yürüdük, kimseye boyun eğmedik, kula minnet eylemedik. Haksızlığa karşı duruşun, adaletin timsali Pir Sultan Abdal’ın adını taşıyan Yaşam Vadimizin tanıtımını yapmaktan çok gururluyum” dedi.

İZMİR İÇİN AŞKLA ÇALIŞTIK

5 yıl boyunca İzmir için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bu süreçte hiçbir mazeret göstermedik. Ya bir yol bulduk ya bir yol açtık. Şehrimizi rant peşinde koşan haramilere peşkeş çekmedik, sorunları halının altına süpürmedik. Yaşam Vadimiz her şeyiyle dört dörtlük bir rekreasyon alanı olacak. Ali Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu projeyi burada düşünmek ve 1 yıl gibi bir sürede tamamlıyor olmak gurur vesilesi… Hiç merak etmeyin mücadele sonuna kadar devam edecek. Aşkla devam edeceğiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasinin tatlı güneşi ile taçlandıracağız. Ali Başkanım helallik istedi bende hakkınızı helal edin diyorum” diye konuştu.

BURASI SADECE BİR PARK DEĞİL

Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nin sadece bir parktan ibaret olmadığını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise, “Yaşam Vadimiz tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde sadece Narlıdere’nin yeşil kimliğine katkı sağlamayacak. Aynı zamanda kültürel-sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak, aktivite ve kullanım alanlarıyla çok yönlü hizmet verecek. Erişilebilir ve sürdürülebilir yapısı ile dikkat çeken Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimiz, İzmir’in en nitelikli projeleri arasındaki yerini alacak” dedi.

EMANETİ AHLAKIMIZLA TESLİM EDİYORUZ

Başkan Engin, “Narlıdere’nin kalbinde konumlandırdığımız Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimizin temelini yaklaşık 1 sene önce Tunç Soyer Başkanımız ile birlikte atmıştık. Burayı sadece yeşil alan olarak değil, şehrin ortak kullanımına açık olan bir yaşam vadisi olarak planladık. Projemizin yüzde 95’ini tamamladık, bir kaç aylık çalışmanın bitmesinin ardından burası tam anlamıyla halka hizmet verecek. Narlıdere’mizde büyük AVM’ler yok. Burası vatandaşlarımız iyi vakit geçirsin, dinlesin diye oluşturuldu. Narlıdereli vatandaşlarımıza sunulan hizmetler için Tunç Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Görev süremiz boyunca sokaklarımızı, caddelerimizi yeniledik. Yukarıköy’ü restore ettik, bisiklet yolları yaptık. Restoranlar, kafeler açtık. İlçemize anaokulları kazandırdık. Bunları yaparken büyük keyif aldık. Narlıdere’mize helal olsun. Görevimiz bitiyor, hakkınızı helal edin. Hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Erman Uzun kardeşimiz inanıyorum ki vatandaşlarımız oylarıyla belediye başkanı olacak ve projelerimizi devam ettirecek. Hep birlikte güzel günler geçirdik. Sizden aldığımız emaneti ahlakımızla, namusumuzla, yine sizden aldığımız vergilerin 1 kuruşuna dokunmadan tamamladık. Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimiz Narlıdere’mize ve İzmir’imize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

PİR SULTAN ABDAL YAŞAM VADİSİ

12 bin metrekarelik alanda yapılacak ve modern yapısıyla ilçeye prestij katacak olan Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi Projesi’nde; çok amaçlı salonlar, 7 bin metrekare yeşil alan, bisiklet ve yürüyüş yolları, kafeterya, çocuk oyunları ve dinlenme noktaları yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi'nin ortaklığı ile hayata geçirilen proje tamamen hizmet vermeye başladığında ilçenin en büyük sosyal donatı alanı olacak. Yeşil Narlıdere kimliğine katkı sağlayacak Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi, kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Narlıdere’de yeşil bir koridor oluşturacak Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşil Şehir Eylem Planına da katkı sağlayacak. Yüzde 75'ini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, yüzde 25'ini ise Narlıdere Belediyesi'nin üstlendiği projenin ihale bedeli 56 milyon 770 bin TL olarak belirlenmişti.