Narlıdere’de kaçak yapılar bir bir yıkılıyor

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:36

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:36

İzmir’in Narlıdere ilçesinden kaçak, plansız ve imara aykırı yapılar yıkılmaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından tespit edilen kaçak yapılar, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından birer birer yıkılıyor. Narlıdere Belediyesi ekipleri son olarak, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Limanreis Mahallesi’nde kıyı kenarda kalan 3 katlı ruhsatsız kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Narlıdere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkım destek ekiplerince kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilen yıkımın ardından bölgedeki moloz kaldırma çalışmaları da tamamlandı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yıkım işlemlerinin tamamlanması ile birlikte söz konusu bölgenin imar planlarına uygun şekilde düzenleneceğini ve ruhsatsız kaçak yapıların yıkımının ihale yoluyla süreceğini ifade etti.

“İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR”

Narlıdere Belediyesi olarak kaçak ve imara aykırı yapılarla mücadeleye devam ettiklerini ifade eden Başkan Engin, “Hiçbir denetime tabi olmadan kaçak, imara aykırı ve ruhsatsız inşa edilen yapılar hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. İmar, fen işleri ve sağlık kurallarına uymadan yapılan, hangi malzemelerden ve hangi özelliklerle yapıldığı belli olmayan bu tarz yapılar telafisi mümkün olmayan sonuçlara da yol açabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kanunlara aykırı yapılan sağlıksız, niteliksiz ve güvensiz yapıların toplum yararı ve şehircilik ilkeleri ile bağdaşmadığını yurttaşlarımıza önemle hatırlatıyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak bu konuda hassasiyet göstermeye, imara aykırı yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.