Narlıdere’ye liman projesi

29 Nisan 2022 Cuma, 05:48

Yaklaşık bir yıl önce proje ihalesi yapılan 150 milyon liralık marina projesinin 2023 yılında ise yapım ihalesine çıkılacak. Yıllar boyu turizmden hak ettiği payı alamayan İzmir, marina ile Türk ve yabancı bayraklı özel yatların rotasını çevireceği yer haline gelecek.

Marinada ayrıca İzmir’in en modern nikâh salonu ve tenis kortları da olacak. Yıl sonunda proje işlemlerinin biteceğini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Proje ihalesi bitti, kurum görüşleri geldi. Bu aylarda ulaşım, altyapı koordinasyon kurulundan izin aldık, zemin etüdü yapacak gemi geliyor. Yaklaşık 15 yerde zemin etüdü yapılacak. Yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkacağız. Biz bu modele karşı değiliz. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Önemli olan hizmetin, yatırımın yapılması. Önümüzdeki yıl yani 2023 yılında da ihaleye çıkmayı planlıyoruz” diye konuştu.