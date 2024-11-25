NATO Genel Sekreteri Rutte’den TUSAŞ’a ziyaret
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni (TUSAŞ) ziyaret etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve geldikten sonra ilk Ankara ziyaretini gerçekleştiriyor. Rutte, Beştepe'e gerçekleşen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından 23 Ekim’de terör saldırısı gerçekleştirilen TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerini ziyaret etti.
Etiketler: #TUSAŞ #NATO Genel Sekreteri
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