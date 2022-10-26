NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor: Erdoğan'la görüşeceğim
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve İsveç arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, yakın gelecekte Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile NATO karargahında görüştükten düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Bir soru üzerine, Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceği konusunda spekülasyon yapmayacağını belirten Stoltenberg, "Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'yı desteklemeye hazırız" dedi.
Stoltenberg, "Ukrayna'nın müzakere masasında neler başarabileceğinin tamamen savaş alanındaki güce bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla askeri destek sağlayarak müzakere masasında onların elini güçlendirmemiz gerekiyor ve NATO müttefiklerinin yaptığı da tam olarak bu" diye konuştu.
İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili soruyu ise Stoltenberg, "İsveç ve Türkiye'nin ortak muhtırayı uygulamak için birlikte çalışmalarını memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde yanıtladı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini anımsatan Stoltenberg, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için ben de Türkiye'ye gideceğim" ifadesini kullandı.
Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin, 30 üye ülkenin parlamentosunda onaylanacağından emin olduğunu kaydetti.
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