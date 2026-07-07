NATO liderlerine sunulan menü ortaya çıktı: Kayseri mantısı, dana kaburga ve Sütlü Nuriye...

AKP’li Cumhurbaşkanı ve ARecep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. CNN Türk'ten Yunus Paksoy'un aktardığına göre NATO liderlerine sunulan menü ortaya çıktı.

Liderlere sunulan ve Türkiye'nin pek çok bölgesinden yemeklerin yer aldığı menü şöyle:

Başlangıç:

Taş Fırın Pide

Trabzon Tereyağı

Hizan Karakovan Balı

Zeytinyağlı Sebze Sote

Yanık Denizli Yoğurdu

Ara Sıcak:

Yanık Denizli Yoğurdu ve İsli Ayaş Salçası ile Kayseri Mantısı

Ana Yemek:

Deniz Levreği Tarama, Urla Sakız Enginarı ve Tokat Yaprağı ile

veya

Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kaburga Yanık Trabzon Tereyağı, Köz Patlıcan ve Kuzugöbeği Mantarlı Firik Pilavı ile

Tatlı:

Sütlü Nuriye

Antep Fıstığı Köpüğü, Maraş Dondurması ve Bergamot ile