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NATO liderlerine sunulan menü ortaya çıktı: Kayseri mantısı, dana kaburga ve Sütlü Nuriye...

NATO liderlerine sunulan menü ortaya çıktı: Kayseri mantısı, dana kaburga ve Sütlü Nuriye...

7.07.2026 23:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO liderlerine sunulan menü ortaya çıktı: Kayseri mantısı, dana kaburga ve Sütlü Nuriye...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO liderleri onuruna Beştepe'de verdiği basına kapalı yemeğin detayları netleşti. Liderlere Karakovan balından Kayseri mantısına, dana kaburgadan Sütlü Nuriye'ye özel lezzetler ikram edildi.
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AKP’li Cumhurbaşkanı ve ARecep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. CNN Türk'ten Yunus Paksoy'un aktardığına göre NATO liderlerine sunulan menü ortaya çıktı.

Liderlere sunulan ve Türkiye'nin pek çok bölgesinden yemeklerin yer aldığı menü şöyle:

Başlangıç:

Taş Fırın Pide 

Trabzon Tereyağı

Hizan Karakovan Balı

Zeytinyağlı Sebze Sote

Yanık Denizli Yoğurdu

Ara Sıcak:

Yanık Denizli Yoğurdu ve İsli Ayaş Salçası ile Kayseri Mantısı

Ana Yemek:

Deniz Levreği Tarama, Urla Sakız Enginarı ve Tokat Yaprağı ile 

veya 

Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kaburga Yanık Trabzon Tereyağı, Köz Patlıcan ve Kuzugöbeği Mantarlı Firik Pilavı ile

Tatlı:

Sütlü Nuriye

Antep Fıstığı Köpüğü, Maraş Dondurması ve Bergamot ile

İlgili Konular: #AKP #NATO #NATO zirvesi