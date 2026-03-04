NATO'nun 5'inci maddesi, son dönemde İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Peki, NATO’nun 5. maddesi nedir? NATO’nun 5. maddesi hangi durumlarda uygulanır?

NATO’NUN 5. MADDESİ NEDİR, HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

NATO'nun 5'inci maddesi kolektif savunma ilkesini içerir. Bu maddeye göre, NATO üyesi bir ülkeye yapılan silahlı saldırı tüm üye ülkelere yapılmış kabul edilir. Bu durumda NATO üyeleri saldırıya uğrayan ülkeye destek vermek için gerekli gördükleri adımları atabilir. Bu adımlar diplomatik destekten askeri müdahaleye kadar farklı şekillerde olabilir.

5’inci madde şu şekilde:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."