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NATO operasyonlarında gözaltına alınmışlardı: Akademisyen Sibel Özbudun ve yazar Temel Demirer serbest bırakıldı

NATO operasyonlarında gözaltına alınmışlardı: Akademisyen Sibel Özbudun ve yazar Temel Demirer serbest bırakıldı

7.07.2026 19:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO operasyonlarında gözaltına alınmışlardı: Akademisyen Sibel Özbudun ve yazar Temel Demirer serbest bırakıldı

NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan akademisyen Sibel Özbudun ile yazar Temel Demirer, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Ankara'da başlayan NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan akademisyen Sibel Özbudunile yazar Temel Demirer serbest bırakıldı.

Pazar sabahı birçok ilde gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan Özbudun ve Demirer, işlemlerinin ardından Muğla'ya sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınan iki isim, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasında, Temel Demirer'in yazılarının yayımlandığı dergi ile bazı tutuklularla irtibatı; Sibel Özbudun'un ise katıldığı toplantı, panel ve forumlar suçlamaya dayanak olarak gösterildi. 

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