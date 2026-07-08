NATO protestosuna polis müdahalesi: Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri'nden 12 kişi gözaltına alındı

NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla İstanbul İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların ardından Umut-Sen sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, NATO karşıtı eylem sırasında gözaltına alınan kişilere kötü muamele uygulandığı ifade edildi:

“NATO’ya karşı Taksim’de direnen yoldaşlarımız saçları çekilip yerlerde sürüklenerek, işkence ile darp edilerek gözaltına alındı.

Emperyalistler dünyayı daha rahat sömürsün, katletsin, savaşlar yaratıp ölüm ordusu üzerinden dünyayı fethetsin diye kendi halkına işkence eden rejimin üstüne üstüne yürüyeceğiz.

İşkence insanlık suçudur. Yoldaşlarımız ve tüm gözaltılar derhal serbest bırakılsın!”