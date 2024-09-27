NATO Toplantısında Yapay Et Konuşuldu! Gıda Krizi Kapıda mı?

27 Eylül 2024 Cuma, 17:32

"Köyler Boşaltılıyor, Gıda Krizi Kapıda"

Köylerin mahalleye dönüştürülmesi sürecini de eleştiren Ulusoy, "Köylerimizdeki genç nüfus şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Köylerde sadece yaşlılar kaldı. Bu insanlar nasıl tarım ve hayvancılık yapacak?" diye sordu. Bu durumun gıda krizine yol açacağını belirten Ulusoy, "Yaptığımız hataların sonuçlarını yaşıyoruz. Et ithal ediyoruz, saman ithal ettik. Bu plansızlık yüzünden Türk milleti zarar görüyor" dedi.

"Planlı Tarıma Geçilmesi Gerekiyor"

Ulusoy, Tarım ve Orman Bakanı olması durumunda nasıl bir planlama yapacağına dair soruyu da yanıtladı. "Öncelikle şehirlerin gıda arzını sağlamayı ve milli güvenlik için stratejik ürünleri depolayacak bir stok programı geliştirmeyi hedefliyoruz" diyen Ulusoy, temel gıda maddelerindeki enflasyonu kontrol altına almak için de planlı tarıma geçilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yapay Et ve Tohumda Dışa Bağımlılık Endişe Verici"

Ulusoy, yapay et konusundaki gelişmeleri endişe verici bulduğunu belirterek, "NATO toplantısında yapay etin gündeme gelmesi, bu konuda bir hazırlık yapıldığını gösteriyor" dedi. Tohum sektöründeki dışa bağımlılığın da milli güvenlik sorunu haline geldiğini belirten Ulusoy, "Türk şekeri üretiyoruz ama pancar tohumunun %99'unu dışarıdan getiriyoruz. Ayçiçeği tohumu da büyük oranda ithal. Tohumda dışa bağımlı olmak, gıda arz güvenliğimizi tehlikeye atıyor" diye açıkladı. Ulusoy, "İktidara geldiğimizde milli gen havuzları oluşturacağız ve tohumda dışa bağımlılığı azaltacağız" şeklinde konuştu.

"Tarım Milli Bir Mesele, Liyakat Esas Olmalı"

Son olarak, tarımın milli bir mesele olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Tarım ve Orman Bakanı ve Bakan yardımcılarının biri bile ziraat mühendisi değil. Liyakat esas alınmalı" dedi. Ulusoy, tarım ve hayvancılık sorunlarının çözümü için köklü bir zihniyet değişikliği ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışı gerektiğini vurguladı.