NATO Zirvesi kapsamında alınan önlemler sonucunda Ankara adeta boşaltıldı: Yaprak kıpırdamıyor, kuş uçmuyor!

36. NATO Zirvesi bugün Ankara’da başlayacak. Bu kapsamda Ankara’da yasaklar ve denetimler artırıldı. Memurlar, ayın 12’sine kadar sürecek bir izne ayrıldı. Protokol güzergâhları, konaklama yerleri ve zirve alanı “kırmızı alan” olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile 22 sokak ve 17 cadde ile söz konusu sokak ve caddelere bağlanan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Zirve kapsamında 48 bin 841’i Emniyet, 7 bin 447’si Jandarma personeli olmak toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görevlendirildi.

KIZILAY’DA YAŞAM ADETA DURDURULDU

Bu denli katı önemlerin alındığı Başkent’te yeni haftaya adeta boş bir kentle başlandı. Şehrin merkez noktalarında yurttaşlardan ziyade polis ekiplerinin çoğunlukta olduğu görüldü. Bu kapsamda; şehrin merkezi konumundaki Kızılay’da esnaf dükkanlarını açsa da kaldırımlar ve cadde aralarında çok az yurttaş dolaştı. Bununla birlikte şehrin ana yollarından olan Atatürk Bulvarı üzerindeki kaldırımlar barikatlarla kapatıldı ve bulvar üzerindeki otelin önündeki yol bölümü sürücülere, kaldırım da yayalara kapatılıp 2 sıra barikatla çevrelendi.

YURTTAŞLAR AVM’LERDEKİ KAFELERİ SEÇTİ

Başkentin AVM’lerinde de yoğunluk azdı. Alınan kararlar kapsamında AVM’lerin açık otoparkları kapatıldı. AVM’lere giden yurttaşlar kapalı otoparkları kullandı. Ankara’nın en büyük AVM’lerinden olan ANKAmall’de ise çok az yoğunluk olması dikkat çekti. ANKAmall’e giden yurttaşlar alışverişten ziyade buralardaki kafeleri tercih ettiği görüldü. Bu nedenle AVM’deki dükkanlarda müşteri yok denecek kadar azdı.

BAZI ESNAF ZİRVE HAFTASI KAPSAMINDA DÜKKANLARINI KAPATTI

Hem Kızılay’daki hem de AVM’deki esnaf gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Esnaf; NATO Zirvesi nedeniyle şehrin boşaldığını, zirve haftasında satışlarında büyük bir düşüş yaşamaktan endişe duyduklarını aktardı. Bir esnaf ise zirve haftasında yaşayacakları kaybın 2-3 ayda ancak çıkarabileceklerini belirtirken, çoğu esnaf daha önce Ankara’da bu kadar sakin sokaklar görmediklerini belirtti. Bazı esnafın ise dükkanlarının camlarına zirve haftasında kapalı olacaklarını belirten tabelalar, bilgi notları astıkları görüldü.

PARKLARIN YOLLARLA BAĞLANTISI BARİKATLARLA ENGELLENDİ

Şehrin toplanma alanları sayılabilecek meydan ve parkların da bariyerlerle çevrelendiği görüldü. Bu kapsamda elçilik yolu üzerine olan Seymenler Parkı, Kuğulu Park ve Güvenpark’ın anayolla bağlantı noktalarının da barikatlarla kapatılması dikkat çekti.