NATO'dan Türkiye'ye mesaj: Finlandiya ve İsveç, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamıştır

15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:47

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında bugün başlayacak ve iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularını "tarihi karar" olarak değerlendirerek ve Türkiye'nin bazı spesifik konularda güvenlik endişelerini ifade ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güvenlik endişeleri özellikle terörle mücadele konusunda. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri meşru endişelerdir. PKK, NATO müttefikleri, Avrupa Birliği, aynı zamanda Finlandiya ve İsveç tarafından bir terör örgütü olarak tanımlanmıştır. Oturup Türkiye'nin endişelerini ele almamız gerekir. Şu anda yaptığımız bu. Finlandiya ve İsveç'ten gelen harekete geçmeye ve güvenlik endişelerinin giderilmesi için Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarına dair sinyalleri ve mesajları da memnuniyetle karşılıyorum."

Stoltenberg, bu meselenin kısa sürede çözülmesini istediğini belirterek, "Ancak bu ne zaman çözülür, söylemek zor" ifadesini kullandı.

Stoltenberg ayrıca, konunun Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nden önce hallolmasını istediklerini ancak bunu kesin olarak söylemenin mümkün olmayacağını dile getirdi.

'TÜRKİYE ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR'

Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın tahılının dünya piyasalarına ihraç edilebilmesine yönelik çabalarla ilgili bir soruyu yanıtlarken, dünyada tahıl ve gıda fiyatlarındaki artışın Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımlarından değil, Rusya'nın Ukrayna savaş açmasından kaynaklandığını belirtti.

Stoltenberg, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı son görüşmede gündeme geldiğini aktararak, tahılın Karadeniz'den dünya piyasalarına ihraç edilebilmesi için Türkiye'nin bir anlaşma sağlamaya yönelik çabaları olduğunu hatırlattı.

Stoltenberg, "Türkiye'nin çabalarının sonuç vermesini ümit ediyorum ancak bunu söylemek için erken. NATO müttefiki Türkiye çabalarını sürdürüyor." dedi.

'NATO MÜTTEFİKLERİ UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK'

Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanlarının bugün ve yarın Ukrayna'ya verilecek desteği de görüşeceğini aktararak, bugün ABD öncülüğünde bazı ülkelerin katılımıyla savunma bakanları düzeyinde Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nın da yapılacağını kaydetti.

Stoltenberg, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un bilgilendirme yapacağını ve aynı zamanda NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya ilave destek konusunda açıklamalar yapacağını bildirdi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Ukrayna'nın (Rusya karşısında) üstün gelmesi için ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler dahil askeri malzeme sağlamaya devam edecekler" dedi.

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin NATO’nun Madrid Zirvesi'ne davet edildiğini, kişisel katılımından memnuniyet duyacaklarını ancak bu mümkün olmazsa liderlere videokonferans yoluyla sesleneceğini bildirdi.