Nazilli’deki yangında bir kişi gözaltına alındı: Daha önce de yakmış!

Dün akşam saatlerinde Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Beğerli Mahallesi’nde makilik ve zirai alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda motosiklet ile bölgede bulunan şüpheli bir şahıs durduruldu.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K. isimli şahsın yanında yangın çıkarmaya yarayan malzemeler ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınırken, Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE YAKMIŞ!

Yerel Aydın Ses gazetenin haberine göre şüpheli Y.K. suçlamaları reddederken, yapılan incelemelerde geçmişte de orman yangınına sebebiyet vermekten çok sayıda suç dosyası bulunduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.