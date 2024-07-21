Nazilli’de su hattında çalışan üç işçi göçük altında kalmıştı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 14 Temmuz’da Devlet Su İşleri’nin (DSİ) içme suyu isale hattı çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan üç işçi yaşamını yitirirken 1 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. İş cinayetine ilişkin soruşturma başlatıldı. Söz konusu projenin ihalesini ise Sosyal Mühendislik ve Makrotel İletişim İnşaat ve Sistem 2023 Yapı iş ortaklığı aldığı öğrenildi. Bu ihalenin bedeli 469 milyon 665 bin TL. İhaleyi alan şirketlerden “Soysal Mühendislik” firmasının eski AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın aile şirketi olduğu öğrenildi. Yakın zamanda Mallı, şirketin ortakları arasında yer alıyordu. Şirketin şimdiki ortakları ise Muhammed Hafız Osman Mallı ve Salih Mehmet Mallı’dan oluşuyor. Şirket bugüne dek birçok içme suyu, boru hattı ve altyapı ihalesine imza attı. Şirketin kamudan aldığı ihalelerin bedeli 1 milyar 476 milyon 902 bin TL. Ayrıca şirket geçen ay İstanbul Arnavutköy’de Kanal İstanbul güzergâhındaki “Dursunköy 2. Etap Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi” ihalesini aldı. Bu ihalenin bedeli ise 1 milyar 250 milyon TL.