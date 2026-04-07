Üsküdar Belediyesi’ne bu sabah saatlerinde “yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük” operasyon düzenlendi. İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da var. Peki, Nazım Akkoyunlu kimdir? KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu neden gözaltına alındı?

NAZIM AKKOYUNLU KİMDİR?

1982 yılında Bayburt’ta doğan Nazım Akkoyunlu, 2004 yılında lisans, 2007 yılında ise yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamladı. Halen aynı üniversitenin Şehircilik Doktora Programı’na devam etmektedir.

2005 yılından itibaren şehir planlama, kentsel tasarım, çevre düzeni planlaması ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında kamu ve özel sektörde çeşitli görevler üstlenmiştir.

2010–2012 yılları arasında Arnavutköy Belediyesi’nde; 2015–2019 yılları arasında ise Kadıköy Belediyesi’nde görev almış, bu süre zarfında imar planlaması, mekânsal stratejik planlama, kentsel dönüşüm ve kent bilgi sistemleri çalışmalarında aktif rol üstlenmiştir.

2019–2024 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BİMTAŞ’ta Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

Haziran 2024 itibarıyla Üsküdar Belediyesi iştiraki Kentaş ‘da Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Akademik çalışmalarına da devam eden Nazım Akkoyunlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde “Bilgisayar Destekli Planlama” dersi vermektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

NAZIM AKKOYUNLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne, "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük" iddialarıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapsamında İstanbul ve Yalova'da 30 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci gibi üst düzey belediye yöneticileri ile müteahhitlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.