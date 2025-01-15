Nâzım Hikmet Konak’ta anıldı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:34

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:35

Şiirleri yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran Nazım Hikmet, doğumunun 123. yılında, Konak Belediyesi’nin İzmir 68’liler Platformu ve Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi’yle birlikte Kültürpark’taki heykeli önünde gerçekleştirilen törenle anıldı. Nazım’ın dizelerinin okunduğu anma etkinliğine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi Başkanı Cengiz Onur, İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, İzmir 68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, Konak Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MUTLU: DAİMA HALKTAN YANA, VATANINDAN YANA

Nâzım Hikmet heykeli önünün etkinliğe katılanların bıraktığı karanfillerle dolduğu etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Nazım Hikmet şiirlerinin okunduğu bir ailede büyüdüğünü söyledi. Babasının kanser olduğunu öğrendiği gün eve gelip, Nazım’ın “Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamı/ Yetmişinde bile ağaç dikeceksin/ Öyle çocuklarına falan kalır diye değil/ Yaşamak yani ağır bastığından” dizelerini okuduğunu anlatan Başkan Mutlu, o dizeleri babasının mezar taşına yazdıklarını belirtti. Başkan Mutlu, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

“Özgürlüğün, eşitliğin, adaletin, barışın, umudun simgesi Nazım Hikmet. Sadece 61 yıl yaşamasına rağmen bu kısa denebilecek ömrüne sığdırdığı eserlerle ve aydınlık mücadelesiyle derin bir iz bıraktı tarihimizde. Daima halktan yana, vatanından yana olan kalemi susmadı. Ona çok ağır bedeller ödettirildi ama o inandığı doğrular uğruna direnmekten vazgeçmedi. Nazım Hikmet, insanın ve özgürlüğün yüceliğine duyduğu derin sevgisiyle hala bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. Fikirleri, cesareti, inancı bize her zaman ilham veriyor ve mücadelemizde, önümüzde bir ışık oluyor.”

“ONUN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Nazım Hikmet’in büyük mücadelesini ve sarsılmaz umudunu hep birlikte yaşatmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Mutlu, “Bugün bizler yine aynı heyecanla adaletin, eşitliğin, özgürlüğün egemen olduğu bir ülke kurma hayaliyle, onun mücadelesini sürdürmeye çalışıyoruz. Hayallerini kentimizde, ülkemizde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Memleket hasretiyle yanıp tutuşan, tüm kavgası insanlık için olan büyük şairimizi saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Gerçekten çok büyük bir ozanı burada anıyoruz” dedi.

İNANÇ: BİZE UMUTSUZ OLMAMAYI ÖĞÜTLEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Altan İnanç ise Nazım Hikmet’in umutsuz olmamayı öğütlediğini, onun ışığını gelecek nesillere taşımak gerektiğini belirtti ve şöyle konuştu: “Nazım Hikmet’i anlamak için ağacın dalını, karıncanın yuvasını, serçenin kanadını anlamak lazım. Bugün içinde bulunduğumuz durumdan asla umutsuz olmamak lazım. Nazım bize hep umutsuz olmamayı öğütledi. En zor koşullarda bile her karış toprağı işgal edilmiş bu yurttan bize bir vatan teslim ettiler, Nazım ve Nazım gibi düşünenler. Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu vatan bizim, dediler. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın, dediler. Yok edin insanın insana kulluğunu, dediler. Dolayısıyla vasiyetlerini yerine getirmek, gelecek nesillere anlatmak en büyük sorumluluğumuzdur.”

ONUR: TÜM İNSANLIK İÇİN BİR SİMGEYDİ

Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi Başkanı Cengiz Onur, Nazım Hikmet’in sadece Türkiye için değil tüm dünya için simge bir isim olduğunu belirterek, “Nazım Hikmet farklı düşünen ve üreten bir dehaydı. O, vatandaşlığı ve yurtseverliği kağıtlara sığmayan, dünya vatandaşı bir dehaydı. Nazım Hikmet sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için bir simgeydi. Düşüncesinden dolayı hapiste olanlar için özgürlüğün, savaş dehşetini yaşayanlar için barışın, ezilenler için eşitliğin ve kardeşliğin, Japonlar için nükleer silahların dehşetinden kurtulmanın, Afrikalılar için kölelikten özgürlüğe geçişin, Ruslar için onurlu aydın sesin simgesiydi Nazım. Türkiye’de yaşayanlar için ise değerli kültür varlıklarımızdan biri olmuştur. Nazım Hikmet insanlığa dünyadan ve insandan umut kesmemeyi öğretti” ifadelerini kullandı.

GEZENOĞLU: ÇARE YOK USTA, BİZ KAZANACAĞIZ

İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu da Nazım Hikmet’in memleket üzerine yazdığı şiirlerinin halen geçerliliğini koruduğunu ama inatla, direnerek kazanacaklarını ifade etti ve “Nazım Hikmet, sevdanın yaşanması gerektiğini söylemekle kalmamış, sonuna kadar yaşamıştır. Ama en çok ülkesinin insanlarını ve ülkesini sevmiş, mutlu yaşamalarını istemiştir. Memleketimden İnsan Manzaraları’nda halkın sıkıntılarını, dertlerini anlatmıştır. Bugün, memleketimden insan manzaraları dersek Nazım’ın yazdıklarından farklı bir durumda olmadığımızı görürüz. Yine de bu tablodan umutsuzluk çıkarmıyorum. Yakında aydınlığa kavuşacağız. İnadına sağlıklı kalın, dirençli kalın, direnenler sonunda mutlaka kazanırlar. Çare yok usta, biz kazanacağız” diye konuştu.