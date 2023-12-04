Nazlı Ilıcak'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:37

Güncelleme: 04.12.2023 - 19:37

Ilıcak, cezanın onanmasının ardından avukatı Kemal Ertuğ Derin’le birlikte bugün Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Ancak Ilıcak’a “casusluk” suçundan aldığı ceza nedeniyle denetimli serbestliği bulunduğu için açık cezaevinde kalamayacağı bildirildi. Bunun üzerine Ilıcak, Sakarya 1 No’lu Cezaevi'ne teslim oldu.

T24’e konuşan avukatı Kemal Ertuğ Derin, “Nazlı Hanım, 2016 yılında Orhan Kapıcı hakkındaki bir yazısı nedeniyle 2021-2022 yıllarında yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza istinafta onanınca bunun üzerine bugün cezaevine teslim oldu. Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak ‘casusluk’ suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi, yaklaşın 2-3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek denetimli serbestlikle ayrılacak “dedi.

Derin, “Normalde bu suçun yatarı yok ancak başka bir suçtan denetimli serbestliği olduğu için böyle oldu. Bize Hendek Kadın Açık Kapalı Cezaevi’ne gitmemiz söylendi, bugün kendisiyle Hendek’teki cezaevine gittik, 2-3 gün cezaevinde kalıp çıkacaktı. Fakat daha sonra bize ‘Sizi yanlış sevk etmişler, denetimli serbestliğiniz var’ dediler. Açığa gireceğimizi düşünürken, kapalıya aldılar. Şu an kendisi Sakarya 1 No’lu Cezaevi’nde” dedi.

'CASUSLUK' SUÇLAMASI

Ilıcak hakkında “askeri ve siyasi casusluk” suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı bir dava da açılmıştı. Yargılama sonunda ise TCK’nın 330/1. maddesi yönünden değil, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Ancak Terörle Mücadele Kanunu’nun 3., 4. ve 5. maddeleri açısından ceza artırımına yer olmadığına karar veren mahkeme, 1/10 oranında takdiri indirim uygulayarak Nazlı Ilıcak’ı 5 yıl 10 hapis cezasına çarptırdı.

Bu ceza Yargıtay tarafından da onaması üzerine, Ilıcak söz konusu cezanın infazının tamamlanması için denetimli serbestlik başvurusunda bulundu.

Bu nedenle denetimli serbestlik “iftira” suçlaması kapsamındaki dosyaya uygulanmadı.