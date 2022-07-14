Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya cinayetten sonra canlı yayın yapmış!

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:45

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. İlçeye bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI DÜN ETİLER'DE GÖZALTINA ALINDI

Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında dün Etiler'de özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) İstanbul'da yakalanan Akçekaya, Çanakkale'ye getirildi.

CİNAYET SONRASI INSTAGRAM HESABINDAN CANLI YAYIN YAPMIŞ

Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Akçekaya'nın dün Instagram hesabından Nazmi Arıkan cinayetine ilişkin canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Akçekaya, Nazmi Arıkan’ın bir yıl önce kendisini bıçaklattığını öne sürerek, kendisini bıçaklayan kişilerin ceza alınca Arıkan’ı öldürdüklerini iddia etti.

“Nazmi Arıkan kurban seçilmiştir. Fakat beni bıçaklaması için adamlar tutmuştur” diyen Akçekaya, “Nazmi Arıkan olayı müthiş bir kumpastır. 18 Ekim 2021’de ben bıçaklandım. Beni bıçaklayan şahıslar Nazmi Arıkan ve A. Ç. bağlantılı şahıslardı. Bu kişiler, bıçaklama olayı nedeni ile geçen 21 Nisan’da 5 yıl ceza aldılar. Bu kişiler ceza alınca, sabıkaları da olduğu için panik oldular. Olayın içinde 9-10 kişi var. Olaydan sonra bana garip garip mesajlar atanlar var. Ölmüş gitmiş adam ne yapalım. Olay çok büyük bir olay. Adi bir öldürme olayından ziyade ülkede kaos olması amaçlanıyor” dedi.

Akçekaya, 6 dakikaya yakın süren yayının sonunda ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına hazırlanmış bir formayı ekrana taşıdı.

Öte yandan Ufuk Akçekaya’nın Instagram hesabında AKP’li siyasetçiler, sanat ve spor dünyasından isimlerle çektirdiği fotoğraflar öne çıkıyor.

İşte o fotoğraflar...