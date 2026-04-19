Ne genel kurul çalışıyor, ne bakanlar yanıt veriyor: Bakan var, yanıt yok

TBMM Genel Kurulu’nun iki haftadır doğum izniyle ilgili yasa teklifinin görüşmelerini bitirememesi ve okul saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasının gelecek haftaya bırakılması eleştirilirken, TBMM Başkanlığı’nın soru önergelerini süresi içinde ve Meclis’in saygınlığına uygun şekilde yanıtlamaları için 28. Yasama Dönemi’nde 5 kere uyardığı bakanlıkların çoğu da önergelerini zamanında yanıtlamamaya devam ediyor. Meclis kayıtlarına göre; aile, çalışma, sağlık, tarım, dışişleri, gençlik, ulaştırma, çevre ve kültür bakanları bu yıl kendilerine yöneltilen hiçbir soru önergesini süresi içinde yanıtlamadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene sadece 2 soru önergesine süresi içinde yanıt verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, en son 2023’ün Ağustos ayında Meclis’e sunulan bir soru önergesini süresi içinde yanıtladı. Benzer bir şekilde iki yıldır önergeleri süresi içinde yanıtlamayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da en son 2024’ün nisan ayı içinde bir önergeyi süresi içinde cevapladı. Bu önerge aynı zamanda Fidan’ın 2024’te zamanında yanıtladığı tek önerge oldu.

İLK YANITLAR ÇİFTÇİ’DEN GELDİ

Öte yandan; Şubat ayında bakanlığa yeni atanan isimler Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin de henüz süresi içinde yanıtladığı bir önerge bulunmuyor. Buna karşın; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekillerinin önergelerine süresi gecikmeli olarak dönüş yapmaya başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ise ne süresi içinde ne de süresi geçtikten sonra yanıtladığı bir soru önergesi bulunuyor. Meclis İç Tüzüğü’ne göre, bakanların soru önergelerini gönderildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde cevaplandırması gerekiyor. Bakanlar önergelere bu süre geçtikten sonra da yanıt verebiliyor.