Nebati'den asgari ücret açıklaması: Çok üstünde değil, çok çok üstünde
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni asgari ücretin açıklanması ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Nebati, "
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 2022 yılı asgari ücret için Erdoğan’a teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Twitter’den yaptığı açıklama şu şekilde:
”Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan asgari ücret hayırlı olsun. 'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik, 19 yıldır ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Cumhurbaşkanımız, enflasyonun çok üstünde, yüzde 50’lik artışla asgari ücreti açıklamıştır. Teşekkürler Erdoğan.”
'ÇOK ÜSTÜNDE DEĞİL, ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretliyi 19 yıldır enflasyona ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde yani yüzde 50'lik net bir artış yaptık. Bu tarihi bir artıştır" dedi.
Nebati, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda da, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücretin 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacağını belirten Nebati, "Asgari ücretliyi 19 yıldır enflasyona ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde, yani yüzde 50'lik net bir artış yaptık. Bu tarihi bir artıştır. Asgari ücreti damga ve gelir vergisinden istisna tutma kararı aldık" diye konuştu.
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