Necdet Ulucan'dan açıklama: Hiçbir ilgim ve bilgim yok
Gazetemizde çıkan "Anavatan'ın Sicilyası" başlıklı yazı dizisinde adının geçirilmesi üzerine Necdet Ulucan'dan açıklama geldi.
Necdet Ulucan gazetemizde çıkan "Anavatan'ın Sicilyası" başlıklı yazı dizisinde adının geçirilmesi üzerine yaptığı açıklamada "Kıbras'taki Bulut Akacan'la yeğenlerimin çocukları arasında geçtiği öne sürülen olay üzerinden adımın geçirilmesi üzüntü vericidir. Aynı soyadını taşımanın dışında olayla hiçbir ilgisi ve bilgisi olmayan şahsımın itibarsızlaştırılmasına yönelik bu haberler artık katlanılmaz bir noktaya gelmiştir" dedi.
Ulucan, olayı kendisinin de basında yer alan haberlerden öğrendiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Ulucan ailesinin hiçbir ferdinin kumar ve uyuşturucu işine girmesi mümkün değildir. Yeğenlerimin çocukları 30 yıldan beri Kıbras'ta otel işletmeciliği yapıyorlar. Yeğenlerimin bir yakınları Akacan ve korumaları tarafından darp edilmiş. Sonrasında Akacan'ın babası vurulmul. Babasının vurulmasını bu olayla ilişkilendirmiş. Yargı araştırsın gereğini yapsın."
Levent Ulucan da yaptığı açıklama da asıl Bulut Akacan'ın yıllardır kendilerini tehdit ettiğini, daha önceki bir darp olayında davalarını geri çekmemeleri nedeniyle otellerinde olay çıkarttığını belirtti. Akacan'ın daha önce de dayısı ve kendisinin de saldırıya uğradığını belirten Ulucan, "onları kim vurdu peki" diye sordu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- Ferdi Kadıoğlu kararını verdi!
- Kritik ismi yıllar önce gözaltına alınmış
- Avrupa Birliği'nden 'Osman Kavala' açıklaması
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Havayolları şirketlerinde 'Ukrayna' kararı
- Gazze'de, Filistinli hasta tutuklular için destek
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor