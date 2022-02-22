Necdet Ulucan'dan açıklama: Hiçbir ilgim ve bilgim yok

22 Şubat 2022 Salı, 12:42

Necdet Ulucan gazetemizde çıkan "Anavatan'ın Sicilyası" başlıklı yazı dizisinde adının geçirilmesi üzerine yaptığı açıklamada "Kıbras'taki Bulut Akacan'la yeğenlerimin çocukları arasında geçtiği öne sürülen olay üzerinden adımın geçirilmesi üzüntü vericidir. Aynı soyadını taşımanın dışında olayla hiçbir ilgisi ve bilgisi olmayan şahsımın itibarsızlaştırılmasına yönelik bu haberler artık katlanılmaz bir noktaya gelmiştir" dedi.

Ulucan, olayı kendisinin de basında yer alan haberlerden öğrendiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Ulucan ailesinin hiçbir ferdinin kumar ve uyuşturucu işine girmesi mümkün değildir. Yeğenlerimin çocukları 30 yıldan beri Kıbras'ta otel işletmeciliği yapıyorlar. Yeğenlerimin bir yakınları Akacan ve korumaları tarafından darp edilmiş. Sonrasında Akacan'ın babası vurulmul. Babasının vurulmasını bu olayla ilişkilendirmiş. Yargı araştırsın gereğini yapsın."

Levent Ulucan da yaptığı açıklama da asıl Bulut Akacan'ın yıllardır kendilerini tehdit ettiğini, daha önceki bir darp olayında davalarını geri çekmemeleri nedeniyle otellerinde olay çıkarttığını belirtti. Akacan'ın daha önce de dayısı ve kendisinin de saldırıya uğradığını belirten Ulucan, "onları kim vurdu peki" diye sordu.