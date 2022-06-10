Necip Hablemitoğlu suikastı: Kilit isim gözaltına alındı
20 yıl önce Ankara'daki evinin önünde Necip Hablemitoğlu'nun ölümüne neden olan silahlı saldırıyla ilgili aranan Tan Dervişoğlu, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Dervişoğlu, Ankara TEM Şube'ye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında aranan Tan Dervişoğlu gözaltına alındı. Dervişoğlu'nun İstanbul'da havaalanında gözaltına alındığı ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde suikast sonucu öldürülmüştü. Şüphelilerden Nuri Gökhan Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.
Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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