Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında şüphelilerden beşi yakalandı, dört kişi ise aranıyor

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

2002’de uğradığı suikast sonucu katledilen Cumhuriyet aydını Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden beşi yakalandı. Gözaltı kararı verilenler arasında FETÖ’nün Ergenekon kumpasında tutuklanan Mustafa Levent Göktaş ve Fikret Emek ile Hablemitoğlu’nu öldüren kişi olduğu öne sürülen Tarkan Mumcuoğlu da bulunuyor. Cumhuriyet, Mumcuoğlu’nun adının, FETÖ çatı davasına giren bir ifadede geçtiğini gündeme getirmişti.

Hablemitoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman vakıflarına yönelik çalışmalarını yürütürken katledilmişti. Suikastın zanlılarından olan ve kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi ve geçen şubat ayında tutuklandı. Bozkır’ın ardından altı kişi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı, bunlardan ikisi tutuklandı.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Soruşturma kapsamında dokuz kişi için gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında FETÖ’nün kumpas davalarından olan Ergenekon’da yargılanan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ve eski İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek, eski Yüzbaşı Tarkan Mumcuoğlu, Albay Tan Dervişoğlu, Albay Altan Bora, Bülent Kutsal, Kamil Metin, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu isimlerden beşinin gözaltına alındığı, dördünün ismin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Göktaş’ın da aranan isimler arasında olduğu, adresinde bulunamadığı kaydedildi. Göktaş ve Mumcuoğlu hakkında, soruşturmada adlarının ilk geçtiği sırada yurtdışına çıkış yasağı getirildiği öğrenilirken, Göktaş’a yakınlarının ulaşamadığı kaydedildi.



CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhuriyet, 2019’da, Mumcuoğlu’nun adının FETÖ’nün çatı iddianamesine giren bir ifadede yer aldığını, bu ifadede Hablemitoğlu’nu öldüren kişinin Mumcuoğlu olduğunun öne sürüldüğünü gündeme getirdi. İfadede, Hablemitoğlu cinayetinin FETÖ’nün doğrudan bir “eseri” olduğu iddia edilirken, “cinayetin olay yeri keşfi, zamanlaması, kullanılan tetikçinin iş yapma becerisi, işlenme tekniği çok başarılı ve kusursuz” nitelemesi yapıldı. Kamu görevlisi olması nedeniyle soruşturulması için ilgili birimlere yazı yazıldığı kaydedilen Mumcuoğlu’nun, suikastın işlendiği tarihlerde Kazakistan’da olduğunun ileri sürülmesi üzerine ifadesine başvurmaya gerek olmadığına hükmedildiği ortaya çıktı. Sanıklardan Bozkır, yakalanmadan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, “Kutsal ve Mumcuoğlu’nun arkasındaydım. Mogan Gölü’nün kenarından geçerken içinde silah olan siyah bir poşeti göle fırlattılar” demişti.