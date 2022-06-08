Son dakika... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözaltı kararı
Son dakika... Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i yakalandı.
Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 5'i Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı, 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da olduğu ancak Göktaş'ın adresinde bulunamadığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmüştü.
Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta Emniyet'e teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.
Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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