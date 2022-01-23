Neden elendiğimizi bilmek istiyoruz
Amasya'da yaşayan sosyal bilgiler öğretmeni adayı Yusuf İslam Özel KPSS’de Türkiye sekizincisi coğrafya öğretmeni Münevver Çolak ise Türkiye 119'uncusu olmalarına rağmen mülakatta elendiler. Genç öğretmenler “Biz neden elendik, bilmek istiyoruz” dedi.
Amasya'da yaşayan sosyal bilgiler öğretmen Yusuf İslam Özel, KPSS’de 86,6 puan alarak sosyal bilgiler öğretmenliğinde Türkiye 8'incisi, coğrafya öğretmeni Münevver Çolak ise KPSS'den 81,69 puan alarak 119’uncusu Türkiye oldu. Yüksek puan almalarına rağmen iki öğretmende mülakat engeline takılarak atanamadılar. “Neden elendiğimizi bilmek istiyoruz” diyen genç öğretmenler kesin atama beklerken açıkta kaldı. Yerel gazete Objektif’e konuşan genç öğretmenler “Hayallerimiz yıkıldı, öğretmen olarak atanmayı beklerken boşta kaldık” diye isyan ettiler.
HAYALLERİMİZ YIKILDI
Özel “Ben iki yıl eve kapandım ders çalıştım. Bu iki senelik süreçte ne ailemi ne arkadaşlarımı görebildim. Bu sıkı çalışmamın sonucunda Türkiye 8’incisi oldum. Türkiye 8'incisi olduğumu öğrendiğim gün hayatımın en mutlu günüydü. Atanacağıma olan inancım tamdı. Ancak mülakatta elendim. Dünyam başıma yıkıldı, çok şaşırdım. Bir yanlışlık yapıldığını düşündüm. Neden elendiğimi bilmiyorum. KPSS sıralamam ortada, mülakatta sorulan 4 sorunun 4'ünü de bildim. Güvenlik soruşturmam temiz. Neden elendiğimi bilmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
“ÖĞRETMENLİK ÖNLÜĞÜMÜ ALMIŞTIM”
Mülakat mağduru coğrafya öğretmeni Münevver Çolak KPSS'den 81,69 puan alarak Türkiye 119’uncusu oldu. Çolak mülakattan düşük puan aldığı için ataması yapılacak 185 coğrafya öğretmeni sıralamasına giremedi. Çolak, “KPSS sınavında alanımda 119’uncu oldum. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da bu sene 185 coğrafya öğretmeni atanacağı haberini duyduktan sonra atanacağıma emindim. ‘Öğretmen maaşımla öderim nasıl olsa’ diyerek birçok şey aldım. Öğretmen önlüğü de aldım. Ama mülakatta sebebini bilmediğim bir şekilde elendim. Önlüğümü giymek nasip olmadı. Ancak ne sebeple elendiğimi bilmek istiyorum”
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