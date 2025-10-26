Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi, Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki lokantada yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, iş yeri çalışanı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Vıraca Mahallesi Bursa Caddesi’nde hizmet veren bir lokantada dün saat 14.00 sıralarında yemek yiyen bir müşterinin, soluk borusuna yiyecek kaçtı. Müşterisinin bir anda nefessiz kaldığını gören işletme sahibi Cemil Erdoğdu, çalışanlarından yardım istedi.

Müşteriye Heimlich manevrası uygulayan lokanta çalışanı Davut Ferah, soluk borusunu tıkayan yiyeceği çıkarıp, yeniden nefes almasını sağlarken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde lokantadaki diğer müşterilerin, hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam ettiği de görüldü.