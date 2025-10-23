Nefes'te üst düzey veda: Kurucu Metin Yılmaz'dan açıklama!

Sözcü Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, Aralık 2024’te kurduğu Nefes Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına başlayan Nefes Gazetesi’ne veda etti. Yılmaz, bugün köşesinde yayımlanan “Veda” başlıklı yazısında yaklaşık 50 yıllık gazetecilik deneyimi ve ekibiyle 309 gün boyunca okurlara ulaştıklarını belirtti.

Yılmaz yazısında, “Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş değerlerden bir milim sapmadan, halkın ve haklının yanında durduk. Birbirinden çarpıcı manşetlerimizle, köşe yazılarımızla yeni bir ufuk açtık. Çok ses getirdik” ifadelerine yer verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldığını belirten Yılmaz, Nefes Gazetesi’nin aynı yayıncılık anlayışıyla yoluna devam edeceğini ve okurların desteğiyle daha da büyüyeceğini vurguladı.

Yılmaz, yazısını “Buradan tüm NEFES Ailesi’ne ve okurlarımıza veda ediyorum” sözleriyle noktaladı.