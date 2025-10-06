Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.10.2025 15:16:00
Haber Merkezi
Nehir Zeyrek'ten babası Ferdi Zeyrek için yürek burkan paylaşım: 'Kutlu olsun babacım...'

Babası Ferdi Zeyrek’i haziran ayında kaybeden Nehir Zeyrek, Mimarlık Günü’nde duygulandıran bir mesaj paylaştı. YKS’de başarılı olarak baba mesleği mimarlığı seçen Nehir, “Mimarlık Günü'n kutlu olsun babacım” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Nehir Zeyrek’ten 6 Ekim Mimarlık Günü'nde babası için duygulandıran bir paylaşım geldi. Babasının izinden giderek Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazanan Nehir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babasının Mimarlık Günü’nü kutladı.

Zeyrek paylaşımında “Bugün, mimarlığı sadece bina yapmak değil; şehrin ruhunu şekillendirmek olarak gören babam Mimar Ferdi Zeyrek'i özlemle anıyorum, Mimarlık Günü'nü kutlu olsun babacım" ifadelerine yer verdi.

BABA MESLEĞİNİ SEÇTİ

Türkiye’yi derinden sarsan kaybın ardından, 18 yaşında olan kızı Nehir Zeyrek, babasının ölümünden sadece 11 gün sonra YKS sınavına girmişti. O zorlu günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nehir'e sınav salonuna kadar eşlik etmişti.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Nehir’in başarısını “Hepimizin gözü aydın” diyerek paylaşmış, genç kızın baba mesleği olan mimarlığı kazandığını duyurmuştu.

