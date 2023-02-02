'Nereden nereye' göndermesi... Ekrem İmamoğlu’ndan çok konuşulacak Erdoğan taklidi

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:58

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 12:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi" açılışında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu "Zihinleri, fikirleri açık ve aynı zamanda özgür bir biçimde kendilerini ifade ettikleri bir mekanizmayı kurma becerisini ortaya koyduğunuzda sizi bu denli güzel, karakterli, kalıcı hizmetlerle buluşturuyoruz. Onun için bu Yeni Nesil Yaşam Merkezi çok fonksiyonlu, kaliteli özel bir merkez. Yarış yeri. Ama doğru bir yarış, centilmence yarış. Birinin ayağına çelme takarak değil. Seçimi kazanan bir insanın elinden seçimi alarak hiç değil ya da milletin iradesini yok sayarak, önüne geçip ben her şeyi yapacak güce varım diyen insanların yeri burası değil. Zaten onlardan bir avuç kaldı, onları da yollayacağız. Az kaldı inşallah" dedi.

ERDOĞAN TAKLİDİ

İmamoğlu konuşması sırasında Erdoğan'ın taklidini yaparak "Nereden nereye" göndermesinde de bulundu.

İBB Başkanı gülümseyerek, "Ben böyle yapınca da sesin çok benziyor. Fesuphanallah... Nereden nereye diyeyim birazcık öyle... Bir benzetme daha yapsınlar" dedi.