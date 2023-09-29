Neşet Ertaş, Muğla’da türküleri ile anıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi büyük usta Neşet Ertaş’ın aramızdan ayrılalı 11. yılında düzenlediği “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri” konseriyle andı.
Türk Halk Müziği’nin büyük ustası, eserleri ile yaşayan Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş aramızdan ayrılışının 11. yılında Muğla’da büyükşehir belediyesinin düzenlediği “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri” konseriyle anıldı. Konsere Muğlalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestrası şef Eray İnal, solistler Mustafa Kemal Şimşek ve solist Ezgi Uludağ ile “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri” konseri düzenledi. Konserde büyük ustanın unutulmaz eserleri Kesik Çayır, Neredesin Sen, Kendim Ettim Kendim Buldum, Acem Kızı, Sen Benimsin Ben Senin, Bir Anadan Dünyaya Gelen, Ahirim Sensin, Gönül Dağı, Yazımı kışa çevirdin, Yalan Dünya Büyükşehir Orkestrası ile birlikte seslendirildi.
Konsere büyük ilgi gösteren ve salonu dolduran Muğlalı sanatseverler türkülere de eşlik ederek büyük ustayı andı.
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