Nesli tehlike altında... Hastane bahçesinde yaralı halde bulundu

23 Eylül 2022 Cuma, 17:50

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli personel, hastane bahçesinde hareketsiz halde bir kuş görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

DOĞAYA BIRAKILACAK

Bölgeye gelen ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu öğrenilen Hint balıkçılın bir ayağının kırık olduğunu tespit etti.

Ekiplere teslim edilen kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.