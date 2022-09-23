Balıkçıların yer kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen balıkçıların yer tartışması silahlı kavgaya dönüşürken, 15 yaşındaki amcaoğlu tarafından kalbinden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
Zafer Mahallesi’nde bulunan Balık Pazarı’nda, 23 Eylül Cuma günü saat 07.00 sıralarında; amca çocukları arasında yer konusunda tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yanında bulundurduğu silaha sarılan 15 yaşındaki D.Ö., amca oğlu Ertan Özkaya’yı (32) kalbinden, baba A.Ö’yü (64) ise bacağından yaraladı.
KURTARILAMADI
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Ertan Özkaya doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Özkaya’nın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Olayın ardından bölgeden kaçan 15 yaşındaki şüpheli bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.
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