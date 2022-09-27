Nesli tehlikede olan kum zambakları Ayvalık’ta çiçek açtı

27 Eylül 2022 Salı, 15:58

Nergisgiller familyasından olan ve nesli tehlikede olduğu için 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan endemik bitki kum zambakları Ayvalık’ın gözde sahillerinden Badavut ve Patriça’da yeniden çiçek açtı.

Kumul sahillerin bembeyaz süsü olan bu soğanlı bitki Akdeniz, Ege ve kısmen de Karadeniz'in kıyı kumullarında yetişiyor. Hem kokusu hem görüntüsüyle Badavut sahillerini süsleyen kum zambakları, turistlerin de ilgi odağı oldu.

Kum zambakları konusunda çok hassas davrandıklarını ve korumasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Kum zambakları Ağustos ve Ekim ayları arasında çiçek açmaktadırlar. Badavut bölgesi kum zambaklarının yetiştiği doğal bir alan. Kum zambakları nergisgiller familyansından çok yıllı soğanlı bir bitki türü. Nesli tükenmekte olan türler arasında ve tüm dünya genelinde koruma altına alınmış. Tür Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında kumluk alan dedeğimiz sahil kesimlerinde yaşamakta. Koruma altında olduğundan dolayı yurtdışına soğanının çıkarılması ve koparılması yasak. Bununla ilgili çevre kanununda ilgili yasa gereği 109 bin tl cezası bulunmaktadır. Badavut dışında paterica bölgesinde de kendiliğinden gelişmekte olan bir bitki. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olup gerekli koruma faaliyetlerini göstermelerini rica ediyoruz. Belediye olarak bilgilendirme açısından tabela çalışması yaptık, 2019 yılında ayrıca türün yetiştiği ya da yetişme olanağı olan bölgelere araç girişlerini engelleyip denetimler gerçekleştiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz rutin aralıklarla, zambakları olgunlaşma ve çiçek açma döneminde ziyaret edip takibini yapıyorlar. Çevrede yaşayan vatandaşlarımız da bu konuda hassas davranıyorlar. Bu türe zarar veren ve verme eğilimi oluşturabilecek araçları ve kişileri de bize bildirdikleri takdirde alana en yakın Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi yönlendirip, korumasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.