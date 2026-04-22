Nevşehir'de otelin havuzunda boğulan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bulunan bir otelin erkek havuzunda meydana gelen olayda, havuza giren M.O.B. (8) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine havuzun altında hareketsiz halde bulunan çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.O.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel müdürü S.T., otelin mesul müdürü M.E. ve havuz görevlisi A.O.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.