Nevşehir'in plaka kodu ne? Nevşehir'in plaka numarası kaç? Nevşehir ve ilçelerinin plaka harfleri...

Nevşehir plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

NEVŞEHİR'İN PLAKA KODU NEDİR?

Nevşehir’in plaka kodu 50 olup, Türkiye’de en bilinen ve Kapadokya ile özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Nevşehir’de araç plakaları, 50 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Nevşehir Plaka Kodunun Anlamı

Nevşehir’in plaka kodu olan 50, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 50 sayısı, Nevşehir’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Nevşehir ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Nevşehir’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Nevşehir İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Avanos 50 AV

Derinkuyu 50 D

Gülşehir 50 G

Hacıbektaş 50 H

Kozaklı 50 KZ

Nevşehir Merkez 50 M, 50 NE

Ürgüp 50 U, 50 UR