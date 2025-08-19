Nevşehir'in plaka kodu ne? Nevşehir'in plaka numarası kaç? Nevşehir ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 15:13:00
Nevşehir’in plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Nevşehir ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Nevşehir plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

NEVŞEHİR'İN PLAKA KODU NEDİR?

Nevşehir’in plaka kodu 50 olup, Türkiye’de en bilinen ve Kapadokya ile özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Nevşehir’de araç plakaları, 50 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Nevşehir Plaka Kodunun Anlamı

Nevşehir’in plaka kodu olan 50, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 50 sayısı, Nevşehir’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Nevşehir ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Nevşehir’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Nevşehir İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Avanos    50 AV
Derinkuyu    50 D
Gülşehir    50 G
Hacıbektaş    50 H
Kozaklı    50 KZ
Nevşehir Merkez    50 M, 50 NE
Ürgüp    50 U, 50 UR

