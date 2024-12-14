Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 17:17

Güncelleme: 14.12.2024 - 17:32

Terör örgütü YPG/PYD'nin lideri Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle 'suçu ve suçluyu övmek' iddiası üzerinden gözaltına alınan gazeteci Nevşin Mengü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile dün YouTube kanalından röportaj yapan gazeteci Nevşin Mengü, bu sabah gözaltına alındı.

Gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı röportajın, "Terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikte söylemler" içerdiği iddiası üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında resen soruşturma başlatılan ve gözaltı kararı verilen gazeteci Nevşin Mengü, bu sabah gözaltına alındıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANDI

Savcılıkça savunması alındıktan sonra hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Nevşin Mengü, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.