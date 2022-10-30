Nevşin Mengü'den Doğu Perinçek'e 'Mao'lu yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok...'
Gazeteci Nevşin Mengü, dün TOGG'un fabrika açılışına katılan ve dua ederken fotoğrafı çekilen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Perinçek ise Mengü'ye Atatürk'ün Birinci Meclis'in açılışında dua ederken çekilmiş fotoğrafı ile yanıt vermişti. Mengü bugün yaptığı paylaşımda ise "Cumhur ittifakı'na Xi-perinçek’in Marxist Maoist olması şoku" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Nevşin Mengü, dün yerli otomobil TOGG'un fabrika açılışına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanında dua ederken çekilen fotoğrafını paylaşmış ve "Perinçek’e bunu eden hayat sana bana ne etmez" yorumunda bulunmuştu.
Mengü'nün paylaşımı alıntılayan Perinçek ise Atatürk'ün Birinci Meclis'in açılışındaki dua ederken çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı.
'MAO' YANITI
Nevşin Mengü bugün yaptığı paylaşımda ise, "Cumhur ittifakı'na Xi-perinçek’in Marxist Maoist olması şoku" ifadelerini kullandı. Mengü başka bir paylaşımında ise Perinçek'in "Maoist" olduğunu hatırlatarak "Türkiye’ye Perinçek’in kendini Atatürk’le karşılaştırması, Maoist olduğunu unutması şoku" dedi.
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